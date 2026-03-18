T.C.

ESKİPAZAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/45 Esas

DAVA KONUSU : Kamulaştırma(Bedel Tespiti ve Tescili) DAHİLİ DAVALI : AYŞE BAŞDEMİR (TCKN:26****98)Mahkememizin 2024/45 Esas Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) 11/05/2025 tarihli kararında Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Haslı Köyü, 105 ada 72 parsel sayılı taşınmazın, tespit ve mahkeme adına açtırılan hesaba depo edilen 21.499,41 TL bedelin kararın kesinleşmesi beklenilmeksizin kayıtsız şartsız olarak hak sahiplerine ödenmesine karar verildiği, Dahili Davalı olarak bulunan Ayşe BAŞDEMİR'in UYAP sisteminde mernis adresinin bulunamaması sebebiyle tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İş bu ilan metninin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli karar evrakına karşı varsa itirazlarını tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık sürede mahkemeye sunabileceği ilanen tebliğ olunur. 06/03/2026

Basın No: ILN02427890 #ilan.gov.tr