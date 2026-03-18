T.C.

DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/22 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : KASTAMONU İLİ SEYDİLER İLÇESİ

MEVKİİ : YUKARIARSLANLI MAHALLESİ

PAFTA NO :

ADA NO : 627

PARSEL NO : 60

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 81,47 M²

MALİKİN ADI VE SOYADI : YÜKSEL TEKİN, TÜRKAN YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/22 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.03.2026

