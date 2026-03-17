T.C.

VİRANŞEHİR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2025/401 Esas 13.03.2026 VİRANŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

Mahkememizin 2025/401 esas sayılı dosyasının davacısı Mehmet Kürekçi olan dava konusu Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması davasında aşağıda kimlik bilgileri yazılı davalının bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendilerine tebligat yapılamadığından acilen işbu davaya karşı, karşı gazete'de ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde beyanda bulunmaları gerektiği aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu kaim olmak üzere İLANAN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : RASHA MOHAMED SABRY ALI HUSSEIN-

