T.C.
VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/2055 Esas
Mahkememizde görülmekte olan 2025/2055 Esas sayılı gaiplik davasında;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Muhammed ELVER'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 463***350
ADI SOYADI : Muhammed ELVER
BABA ADI : Abdullah
ANA ADI : Saliha
DOĞUM TARİHİ : 01/10/1997
DOĞUM YERİ : VAN
Basın No: ILN02426203 #ilan.gov.tr