T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/80 Esas 10.03.2026

Konu : İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Merkez Mahallesi, A harfi ile gösterilen 431,05 m², C harfi ile gösterilen 63,91m² 'lik yer olan doğusu ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, sonrasında 3871 nolu parsel, batısı 756 nolu parsel, kuzeyi 754 nolu parsel ve yol, güneyi 751 nolu parsel olan taşınmazın 44026738936 T.C. Nolu davacı ZEKİ GÖK adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

