T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/332 Esas

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi, A harfi ile gösterilen 13500,05 m² taşınmazın doğusu, yol, batısı ve kuzeyi ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, güneyi 235 ada 1 ve 101 ada 36 nolu parsel olan taşınmazın 56176334432 T.C. Nolu davacı MEHMET KANGAL adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

Basın No: ILN02425752 #ilan.gov.tr