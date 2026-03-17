T.C.

KULU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

İLAN

ESAS NO:2022/597 KARAR NO: 2024/254

1-Davanın KABULÜ ile,

Diyarbakır ili, Ergani ilçesi, Bagür Mahallesi / Köyü Cilt No: 2, Hane No: 134 ve BSN: 36'da nüfusa kayıtlı, Hasan ve Şerife kızı, 09/10/1969 Konya doğumlu, 32923988318 TC kimlik numaralı davacı ZELİHA ARSLAN ile aynı hane BSN: 12'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Yasemin oğlu, 01/12/1975 Ergani doğumlu, 20020797872 T.C kimlik numaralı davalı YASER ARSLAN'ın boşanmalarına ilişkin Uppsala Bölge Mahkemesi'nin 643-14 dosya numaralı, 04/02/2015 kesinleşme tarihli ilamının boşanmaya ilişkin kısmının 5718 sayılı yasanın 54 ve 58 maddeleri gereğince TANINMASINA karar verilmiştir. TMK 27/2 maddesi uyarınca ilan olunur.

