İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 34. SULH HUKUK MAHKEMESİN'DEN

ESAS NO : 2024/539 Esas

Davacı Maliye Hazinesi tarafından muris Esin AKŞİT'in Mirasçılık Belgesinin çıkarılması İstemi açılan davada;

Mehmet ve Huriye'den olma, İStanbul 22/02/1939 doğumlu, Cilt No:85 Hane No:227'da nüfusa kayıtlı 26282001528 T.C. Kimlik no'lu Esin AKŞİT'in mirasçıları tespit edilemediğinden, Esin AKŞİT'in mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememiz 2024/539 Esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği,

Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 501. Maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02426185 #ilan.gov.tr