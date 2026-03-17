T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/1006 Esas
Davacı Zübeyda Öğmen ; Oğlu Ferhat Öğmen'in terör örgütüne katıldığını, 2005 yılından itibaren hiçbir şekilde ortaya çıkmadığını, belirterek oğlu Ferhat Öğmen'in gaipliğini istemiş olmakla ;
Aşağıda açık kimliği bulunan FERHAT ÖĞMEN 'in hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2022/1006 ESAS SAYILI dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 13.03.2026
GAİP TC KİMLİK NO : 47836097408
ADI SOYADI : FERHAT ÖĞMEN
BABA ADI : ABDURRAHMAN
ANA ADI : ZÜBEYDA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1982
DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA
İKAMETGAH ADRESİ : TUĞLU KÖYÜ YENİ MAH. DAĞLOCA YOLU NO:13HAKKARİ YÜKSEKOVA
