İLAN

T.C. İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1006 Esas

Davacı Zübeyda Öğmen ; Oğlu Ferhat Öğmen'in terör örgütüne katıldığını, 2005 yılından itibaren hiçbir şekilde ortaya çıkmadığını, belirterek oğlu Ferhat Öğmen'in gaipliğini istemiş olmakla ;

Aşağıda açık kimliği bulunan FERHAT ÖĞMEN 'in hayatta olup olmadığı hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2022/1006 ESAS SAYILI dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 13.03.2026

GAİP TC KİMLİK NO : 47836097408

ADI SOYADI : FERHAT ÖĞMEN

BABA ADI : ABDURRAHMAN

ANA ADI : ZÜBEYDA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1982

DOĞUM YERİ : YÜKSEKOVA

İKAMETGAH ADRESİ : TUĞLU KÖYÜ YENİ MAH. DAĞLOCA YOLU NO:13HAKKARİ YÜKSEKOVA

