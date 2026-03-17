T.C.

FETHİYE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2024/467 Esas

İLAN METNİ

Davacı, SERHAT DEVECİ ile Davalı, FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasında, davacı vekilinin dilekçesi ile;Muğlai li Fethiye İlçesi,Yanıklar Mahallesi, 366 ada 75 parselin doğusunda, çay yolu ile 366 ada75 parsel arasında kalan yaklaşık 566,82 m2 lik tarım arazisinin, fevkaledeeklemeli zilyetlik yolu ile tapusuz ziraat, kültür arazisini TMK madde 713/1 maddesine göre fevkalade zaman aşımına bağlı zilyetlikle yoluyla davacı adına tapuda tescil edilmesini talep etmiş olmakla; Dava konusu yerde yapılan keşif sonucunda;15/12/2025 tarihli fen bilirkişi raporu ile taşınmazın Tapulama çalışmalarının 1957 tarihinde kesinleştiği,tescile konu olan Dava konusu566.68m2 taşınmaz olduğu, tapulama çalışmalarında Kargı çayı yatağı olarak tescil harici bırakılan yer olduğu. 1974, 1983, 1987 ve 1992 yıllarına ait hava fotoğraflarından anlaşıldığı üzere dava konusu taşınmazın imar ihyasının olmadığı, 2003 yılında dava konusu taşınmazın bir kısmında sera görülmesi sebebiyle kısmen imar ihyasının bu yılda başladığı, 2011 yılında imar ihyasının tamamlandığının değerlendirildiği, Yanıklar Belde İmar planlarında dava konusu yerin olduğu bölge 28.04.1993tarihinde kesinleştiği, dava konusu tescili istenen taşınmazın imar ihyasının 2011 yılında tamamlanmış olduğu tespit edilmiştir.Yukarıda belirtilen dava konusu taşınmaz ile ilgili tescil talebine itiraz edenler var ise işbu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Fethiye 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/467 esas sayılı dosyasına müracat etmesi, aksi halde hiçbir şekilde hak ve iddia sahibi olamayacakları (T.M.K.nun 713/4 maddesi gereğince) İLANEN tebliğ olunur.12/03/2026

Basın No: ILN02425925 #ilan.gov.tr