T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2024/888 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/888 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Şekerpınar Mahallesi Köyiçi Mevkii 128 Ada 19 Parsel sayılı kargir ev ve tarla nitelikli 886,50 m² yüz ölçümlü taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde konut+ticaret+yol alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 3.548.025,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:11

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 11:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Yaka Köyü Embiyalar Mevkii 3005 Ada 51 Parsel sayılı 600,06m² yüz ölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

İmar Durumu : İmar planı bulunmadığı, köy yerleşik alanı sınırları içerisinde kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.050.105,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : "Düzce As. Huk. Mah. 03/05/1979 tarih 979/735-744 sayılı kararı ile 1023 m² sahada TEK GN. MD. lehine daimi irtifak hakkı vardır." açıklamalı irtifak hakkı mevcuttur. / "TEK İrtifak alanında değişiklik vardır." açıklamalı şerh mevcuttur. Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 12:12

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 12:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İli Merkez İlçesi Erdemli Köyü Sasaniye Mevkii 106 Ada 1 Parsel sayılı 4.439,78 m² yüz ölçümlü fındık bahçesi nitelikli taşınmazın tam hissesi satılacaktır.

İmar Durumu :Taşınmaz onaylı imar planında bulunmamaktadır. Kadastro parseli durumundadır.

Kıymeti : 1.463.173,90 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İhtiyati Tedbir: Düzce 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.07.2025 tarih 2025/93 E. Sayılı yazısı. Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:14

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:14

27/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02426216 #ilan.gov.tr