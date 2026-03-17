T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/244 Esas

DAVALI : ÇİĞDEM IŞIKLI - TC KİMLİK NO:10*******04

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, UYAP sisteminde ulaşılabilen adrese duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yapılan tebligat işlemlerinden netice alınamamıştır. Adres araştırması sonucu yapılan tebligat işleminden de bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

10/06/2026 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde HMK' nın 150. maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

