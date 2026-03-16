T.C.

TRABZON 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/19 Tereke

MURİS : İSMAİL UZUN

Mahkememizin 2023/19 Tereke sayılı dosyası ile müteveffa 65656206848 T.C. Kimlik numaralı İsmail Uzun terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemleri mahkememizin yukarıda belirtilen dosya numarası ile ve tasfiye memuru aracılığı ile yürütülmektedir.

Müteveffa İsmail Uzun'un terekesinin tasfiyesine başlanıldığından muristen alacaklı olanların ve murise borçlu olanların veya murise ait kıymetli eşyaları elinde bulunduranların yayın tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde tasfiye memuruna müracaat edebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

