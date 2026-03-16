T.C. SİMAV 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/66 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kalkan köyü, 120 ada 5 parsel

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ :

KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 1436,63 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1-PERİHAN KOCAMAN

2-HÜSEYİN EMRE

3-FAHRİ EMRE

4-GÜNAY AYDIN

5-DUDU KARİPÇİN

6-MUSTAFA KOCAMAN

7-ESAT KOCAMAN

8-EMİNE TORPAN

9-FATMA AYDEMİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN

KİME YÖNELTİLECEĞİ :Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/66 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.03.2026

Basın No: ILN02423995 #ilan.gov.tr