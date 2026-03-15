T.C.
KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/64 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO : 130
PARSEL NO : 128
YÜZÖLÇÜMÜ : 97,31 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- SATI BUTUR-23732197138
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/64 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.03.2026
