Örnek No:55*

T.C.

VAKFIKEBİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçesi, Kerem Mahallesi, Ev Bahçesi Mevkii, 378 Ada, 22 Parsel,

Adresi : Çarşıbaşı İlçesi, Kerem Mahallesi Çarşıbaşı / TRABZON

Yüzölçümü : 9.075,74 m2

İmar Durumu :İmar planı dışında yerleşik alan içerisindedir.

Kıymeti : 65.975.175,17 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Tedaş lehine 9 metrekarelik kısmı pilon yeri ve 408,92 metrekarelik kısmınta irtifak hakkı tesis edilecek

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:43 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 13:43 - Bitiş Tarih ve Saati: 14/05/2026 - 13:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Trabzon İli, Çarşıbaşı İlçe, Kerem Mahallesi, Ev bahçesi Mevkii, 380 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Kerem Mahallesi, Ev Bahçesi Mevkii Çarşıbaşı / TRABZON

Yüzölçümü : 7.566,92 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı İmar planı dışında yerleşik alan içerisindedir.

Kıymeti : 9.484.060,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:43 - Bitiş Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:43 - Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:43

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

