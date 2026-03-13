T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/20833 TLMT.

DÜZELTME İLANI

Gazete sayfasında çıkan ilanda satılacak taşınmaz bilgisi eksikliği fark edilmiş olup Müdürlüğümüzce 07.03.2026 tarihinde yayınlatılmış ilan

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Mahallesi, Sırtköy Çiftliği Mevkii, 139 Ada, 14 Parsel, 1.Bodrum/Zemin Kat, 16 nolu bağımsız bölüm'De bulunan taşınmazın satışıdır.

Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/20833 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 12/03/2026

