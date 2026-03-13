T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2017/389
Karar No:2026/85
İLAN VARAKASI
DAVACI : K.H.
SANIK : ROWSHEN ATAJANOV, Tejen ve Abadan oğlu, 1976 TÜRKMENİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gülsuyu Mah Altınbilek Sok No 12/A Maltepe/ İSTANBUL
SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan
SUÇ TARİHİ : 19/08/2017
SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT
KARAR TARİHİ : 10/02/2026
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" (TCK.nun 206/1 mad.)" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.
