T.C. BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2017/389

Karar No:2026/85

İLAN VARAKASI

DAVACI : K.H.

SANIK : ROWSHEN ATAJANOV, Tejen ve Abadan oğlu, 1976 TÜRKMENİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gülsuyu Mah Altınbilek Sok No 12/A Maltepe/ İSTANBUL

SUÇ : Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan

SUÇ TARİHİ : 19/08/2017

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 10/02/2026

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile "Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" (TCK.nun 206/1 mad.)" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE kararı verildiği, sanığın yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

