Örnek No:55*

T.C.

MİLAS

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, OVAKIŞLACIK Mahalle , 110 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde .

Yüzölçümü : 9.483,22 m2

İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 7.586.576,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:06

2-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, OVAKIŞLACIK Mahalle 116 Ada, 53 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde . Yüzölçümü : 20.480,99 m2İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 16.384.792,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:10

3-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, OVAKIŞLACIK Mahalle 135 Ada, 19 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde Yüzölçümü : 1.781,81 m2İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 4.307.620,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:40

4-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, OVAKIŞLACIK Mahalle 131 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde. Yüzölçümü : 591,91 m2İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.

Kıymeti : 1.183.820,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:30

E-imzalıdır. 08/03/2026

