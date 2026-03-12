T.C.
MİLAS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilen taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, OVAKIŞLACIK Mahalle , 110 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde .
Yüzölçümü : 9.483,22 m2
İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 7.586.576,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 10:06
2-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, OVAKIŞLACIK Mahalle 116 Ada, 53 Parsel, Taşınmaz tarla niteliğinde . Yüzölçümü : 20.480,99 m2İmar Durumu : Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 16.384.792,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 11:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:10
3-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, OVAKIŞLACIK Mahalle 135 Ada, 19 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde Yüzölçümü : 1.781,81 m2İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 4.307.620,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:40
4-Taşınmazın Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, OVAKIŞLACIK Mahalle 131 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz zeytinlik niteliğinde. Yüzölçümü : 591,91 m2İmar Durumu :Satış ilanında mevcuttur.
Kıymeti : 1.183.820,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026 - 11:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 11:30
E-imzalıdır. 08/03/2026
