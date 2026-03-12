T.C.

KESKİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/410 Esas

Davacı Yasemin Kızılırmak tarafından aleyhinize açılan Kırıkkale ili, Çelebi ilçesi, İğdebeli Köyü 102 ada, 29 parsel, 117 ada 7 parsel, 102 ada, 31 parsel, 114 ada 17 parsel, 102 ada, 33 parsel, 117 ada 5 parsel, 102 ada 44 parsel sayılı taşınmazlarda Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında; 16325620892 TC kimlik nolu, Niyazi ve Ümmügülsüm kızı, 01/01/1950 İğdebeli doğumlu Dahili davalı Hatice Uluçay'ın bilinen tüm adreslerine tebligat çıkarıldığı ancak tebliğ işlemi yapılamadığından, dosyanın duruşması 05/05/2026 günü, saat 10:05'de olup ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda 7201 sayılı Kanunun 31. Maddesi gereğince tebligatın yapılmış sayılacağı ve bu süreden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK'nın 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK'nın 128. Maddesi uyarınca süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmediği takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02422025 #ilan.gov.tr