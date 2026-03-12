İKİNCİ İLAN

T.C. İSTANBUL 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2025/249 Esas

Davacı, VAKIFLAR İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesinde bulunan 2944 Ada, 14 Parsel sayılı, 259,00 m² yüzölçümlü, arsası olan ahşap ev vasıflı taşınmaz ile ilgili olarak;

Hüseyin oğlu Mehmet ve Osman oğlu Yusuf'un gaip olması nedeniyle taşınmaz maliklerinin gaipliği istenmiş olup gaipliği istenen taşınmaz maliklerinin sağ veya ölü olduğu hakkında bilgileri olanların Mahkememizin 2025/249 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri TMK'nun 31. maddesi gereğince 2. kez ilan olunur. 09.03.2026

Basın No: ILN02422198 #ilan.gov.tr