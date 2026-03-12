İLAN

T.C.

EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/9 Esas

DAHİLİ DAVALI: TAHİR KOYUNCU Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Yenidoğan mah/köy nüfusuna kayıtlı.

Davacı Ali Ünal tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar ili Emirdağ İlçesi Yeni Mahallede bulunan; 74 ada 4 parsel numaralı taşınmaz, Afyonkarahisar ili Emirdağ İlçesi İncili Mahallesinde bulunan ; 29 ada 14 parsel no'lu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 10/01/2022 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 07/04/2026 günü saat 11:20'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02419869 #ilan.gov.tr