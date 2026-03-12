İLAN

T.C. ANAMUR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/644 Esas

DAVALI MEHMET SİYAH -(TCN: 43357398888) Sağlık Mah. Akdeniz Cad.Özaltun Apt. Sitesi Özaltın Apt B Blok 84/2 İç Kapı N.2 Anamur/Mersin Anamur/ MERSİN

Davacı Ali KEMAL ÖZALP vekili AV MEHMET TOKLU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı OSMAN KOÇ vekili AV MEHMET TOKLU tarafından dava konusu olan Mersin ili Bozyazı ilçesi Çubukkoyağı mahallesi Kırarası mevkii 589 ada 1239 parsel,aynı yer 612 ada 2 parsel, aynı yer 612 ada 3 parsel, aynı yer 400 ada 1 parsel, çakalsazağı mevkii 589 ada 1237 parsel, kırarası mevkii 612 ada 1 parsel, aynı yer 300 ada 1 parsel, aynı yer 200 ada 1 parsel, Sıcakyurt mahallesi kök mevkii 593 ada 9 parsel, 588 ada 4 parsel,. 592 ada 2 parsel, 593 ada 2 parsel, 592 ada 4 parsel, Kaledibi mahallesi bağyazısı mevkii 561 ada 1779 parsel, çubukkoyağı mahallesi kırarası mevkii 200 ada 2 parsel, aynı yer 300 ada 2 parsel, aynı yer 300 ada 3 parsel, Karaisalı mahallesi çirkin mevkii 121 ada 506 parsel sayılı taşınmazlar satışı talep edilmiş olup Mahkemenizce dahili dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup belirtilen adreslerde bulunamadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/04/2026 günü saat: 11:05' de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, dahili dava dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

