T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/441

KARAR NO : 2026/38

Mahkememizin yukarıda esas - karar numarası yazılı dosyasında karşılıksız yararlanma suçundan takdiren ve teşdiden 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen İsmail ve Fadime oğlu, 23/09/1981 Adana doğumlu sanık Murat Yiğit tüm aramalara rağmen bulunamamış mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 10/03/2026

