İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/259 Esas
KARAR NO: 2025/1147
DAVACI: ANİ TAKUHİ BEDİHİ
GAİP: CEMAL KAGIMZADE BUHARİ
Mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜNE, "İran uyruklu Cemal Kagımzade Buharai"'nin TBK madde 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine,
2-Karar hüküm fıkrasının Türkiye'de münteşir trajı yüksek bir gazete de İLAN EDİLMESİNE,
3-Karar kesinleştiğinde karar örneğinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,
Dair, HMK'nın 341 ve 345 maddeleri gereğince, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/03/2026
Basın No: ILN02422043 #ilan.gov.tr