İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/259 Esas

KARAR NO: 2025/1147

DAVACI: ANİ TAKUHİ BEDİHİ

GAİP: CEMAL KAGIMZADE BUHARİ

Mahkememizde açılan Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜNE, "İran uyruklu Cemal Kagımzade Buharai"'nin TBK madde 32 ve devamı maddeleri gereğince gaipliğine,

2-Karar hüküm fıkrasının Türkiye'de münteşir trajı yüksek bir gazete de İLAN EDİLMESİNE,

3-Karar kesinleştiğinde karar örneğinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, HMK'nın 341 ve 345 maddeleri gereğince, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/03/2026

