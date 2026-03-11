T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/203 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/203 Esas Aykut Ünal, İnci Ünal, Okan Ünal'ın adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Turan Mahallesi 553 ada 10 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.409,62 m²'lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Turan Mahallesi 553 ada 10 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 1.409,62 m²'lik kısmı için 1.723.606,84 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarfından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 15/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 24/09/2025

