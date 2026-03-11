T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 466 ada 66 parsel sayılı taşınmazda 1/7hisse maliki olarak görünen Mustafa oğlu Hüseyin ile ilgili olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 466 ada 66 parsel sayılı taşınmazda 1/7hisse maliki olarak görünen Mustafa oğlu Hüseyin isimli şahısın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.10/03/2026
Basın No: ILN02421909 #ilan.gov.tr