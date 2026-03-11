İ L A N

T.C. TEKİRDAĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/82 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 466 ada 66 parsel sayılı taşınmazda 1/7hisse maliki olarak görünen Mustafa oğlu Hüseyin ile ilgili olarak gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde her hangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi 466 ada 66 parsel sayılı taşınmazda 1/7hisse maliki olarak görünen Mustafa oğlu Hüseyin isimli şahısın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.10/03/2026

Basın No: ILN02421909 #ilan.gov.tr