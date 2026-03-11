TC.

PÜTÜRGE

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/174 19.02.2026 İLANDavacı ONB BANK ANONİM ŞİRKETİ ile davalılar EKNUR KARAKURT, NİSA NUR ÖZDOĞAN, NURCAN ÇETİN, ÖZGE ÖZDOĞAN, ÖZGÜR ÖZDOĞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Malatya ili, Pütürge ilçesi, Poskıran Mah. Cilt No: 47, Hane: 31 nüfusa kayıtlı Ayhan ve Fatma kızı, 03.03.1998 doğumlu, T.C: 587*****788, davalı Özge Özdoğan'a tebligat yapılamadığından ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı vekilinin dava dilekçesini özetle; Borçlu Orhan Özdoğan'ın müvekkil bankaya borçlarının tahsili için; Malatya İli Pütürge İlçesi Kökpınar Köyü Rasdubiye Mevkii 145 Ada 1 Parselde Kain Tarla niteliğindeki ve elbirliği ile mülkiyet halindeki taşınmazın, Malatya İli Pütürge İlçesi Kökpınar Köyü Rasdubiye Mevki 145 Ada 2 Parselde Kain Tarla niteliğindeki ve elbirliği ile mülkiyet halindeki Taşınmazın ve Malatya İli Battatgazi İlçesi İzzetiye Mahallesi 7 Ada 287 Parselde Kain A6 Batı Blok 3.Kat 7 No.lu bağımsız bölümde bulunan mesken niteliğindeki ve elbirliği ile mülkiyet halindeki taşınmazın aynen taksim ile ; aynen taksim mümkün değil satış bedelinden tasarrufun iptali davasındaki davalı Beyaz Özdoğan payına düşen bedelin alacaklı oldukları ve tasarrufun iptali davası hacizlerinin bulunduğunu İstanbul 35. İcra Müdürlüğü 2022/13481 esas ve İstanbul 6. İcra Müd. 2020/662 Esas sayılı icra takip dosyalarına ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı taraflara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Duruşma gününün 27/03/2026 günü saat 10.10'a bırakıldığı;HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın davalının muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02420917 #ilan.gov.tr