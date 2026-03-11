T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO : 121
PARSEL NO : 129
YÜZÖLÇÜMÜ : 320,38 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYSEL GÖKMENOĞLU-40159649378 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:22 EmirliKastamonu Merkez/ KASTAMONU
2- HASAN GÖKMENOĞLU-40156649432 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:22 EmirliKastamonu Merkez/ KASTAMONU
3- MELAHAT GÖKMENOĞLU-40162649204 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:22 EmirliKastamonu Merkez/ KASTAMONU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/69 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026
