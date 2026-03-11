T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/69 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü

ADA NO : 121

PARSEL NO : 129

YÜZÖLÇÜMÜ : 320,38 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- AYSEL GÖKMENOĞLU-40159649378 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:22 EmirliKastamonu Merkez/ KASTAMONU

2- HASAN GÖKMENOĞLU-40156649432 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:22 EmirliKastamonu Merkez/ KASTAMONU

3- MELAHAT GÖKMENOĞLU-40162649204 - Emirli Mevkıı Emirli Küme Evleri No:22 EmirliKastamonu Merkez/ KASTAMONU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/69 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026

