T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/71 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü

ADA NO : 108

PARSEL NO : 85

YÜZÖLÇÜMÜ : 666.87 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HALİME MADENOĞLU-38044719848 - Emirli Köyü Emirli Mevkii Emirli Küme EvleriNo: 27 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

2- HÜSEYİN MADENOĞLU-38041719902 - Emirli Köyü Emirli Mevkii Emirli Küme EvleriNo: 27 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU

3- MEHMET MADENOĞLU-38056719492 - İkizçay Mah. 2015 Sk. No:4Edremit/Balıkesir/ BALIKESİR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/71 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026

Basın No: ILN02419836 #ilan.gov.tr