T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Emirli Köyü
ADA NO : 108
PARSEL NO : 85
YÜZÖLÇÜMÜ : 666.87 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- HALİME MADENOĞLU-38044719848 - Emirli Köyü Emirli Mevkii Emirli Küme EvleriNo: 27 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
2- HÜSEYİN MADENOĞLU-38041719902 - Emirli Köyü Emirli Mevkii Emirli Küme EvleriNo: 27 Kastamonu Merkez/ KASTAMONU
3- MEHMET MADENOĞLU-38056719492 - İkizçay Mah. 2015 Sk. No:4Edremit/Balıkesir/ BALIKESİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/71 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 03.03.2026
