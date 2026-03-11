T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Ortaboğaz Köyü
ADA NO : 117
PARSEL NO : 30
YÜZÖLÇÜMÜ : 516,07 m² irtifak
MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- EMİN TURŞUCU-58840027060
2- HALİME TURŞUCU-58831027352
3- NİHAL TURŞUCU-58792028696
4- ÖZLEM TÜYSÜZ-58789028760
5- SEBAHATTİN TURŞUCU-58801028372
6- SELAHATTİN TURŞUCU-58777029106
7- ZEHRA TURŞUCU-58786028824
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/45 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.03.2026
