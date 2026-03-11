T.C.

KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/45 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Ortaboğaz Köyü

ADA NO : 117

PARSEL NO : 30

YÜZÖLÇÜMÜ : 516,07 m² irtifak

MALİKİN ADI VE SOYADI: : 1- EMİN TURŞUCU-58840027060

2- HALİME TURŞUCU-58831027352

3- NİHAL TURŞUCU-58792028696

4- ÖZLEM TÜYSÜZ-58789028760

5- SEBAHATTİN TURŞUCU-58801028372

6- SELAHATTİN TURŞUCU-58777029106

7- ZEHRA TURŞUCU-58786028824

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/45 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.03.2026

