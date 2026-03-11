T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/659 Esas

Davacı, BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, MUHAMMAD SEMIR DERİ arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde adı geçen davalı MUHAMMAD SEMIR DERİ (T.C NO: 998*****814)'nin tüm araştırmalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği, adresinin meçhul olduğu dosya içeriğiyle sabit olduğundan duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/06/2026 günü saat: 09:35'da HMK'nın 147/2 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte özrünüz olmadan Mahkemede hazır olmadığınız takdirde yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu tahkikat duruşmasına geçildiği, ayrıca dava dilekçesi ve ekleri, tensip tutanağı, duruşma gün ve saati ilanen tebliğ olunur. 18.02.2026

