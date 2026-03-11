İLAN

T.C. GAZİANTEP 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/85 Esas

DAVALI : HALIT MUHAMMED -99838629576

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Gaziantep 13. Aile Mahkemesinin2025/85 Esas sayılı dosyası ile yürütülen Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; davasında davalı olan, 99838629576 Yabancı kimlik nolu, 04/07/1977 Halep doğumlu,Muhammet ve Kifayet oğlu HALİT MUHAMMED'e çıkarılan tebligatlar bila tebliğ iade dönmüş olup, adres araştırmalarına rağmen davalının adres bilgilerine de ulaşılamadığından; 09/03/2026 tarihinde görülen duruşmada; "Davacı tanığı İbrahim adına davetiye tebliğine, Davacı vekiline tanıklar Ali ve Hele'nin güncel adresini bildirmek üzere 2 haftalık kesin süre verilmesine, verilen kesin süre içinde tanıkların adresi bildirilmez veya bildirilecek adrese çıkartılacak olan davetiye de bila tebliğ iade döner ve tanık talimat duruşmasında da hazır edilemez ise iş bu tanıkları dinletme talebinden vazgeçmiş sayılacakları hususunun ihtarına (ihtarat yapıldı) Tanıkların adresi bildirildiğinde talimat yazılmasına, masrafın suçüstünden karşılanmasına, Davacının adresi itibariyle SİR tanzimi için yeniden talimat yazılmasına, masrafın suçüstünden karşılanmasına, Davalıya yeni duruşma gününün ilanen tebliğine, "Bu nedenle duruşmanın 22/06/2026 günü saat 10:15 bırakılmasına" karar verilmiş olup, duruşma günü,davalı HALİT MUHAMMED'e İLANEN tebliğ olunur.

