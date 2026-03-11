T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/36 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan taşınmazın

bulunduğu yer : ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, KAZMALIKöyü tapuya 156 ada 3 parsel no ile kayıtlı toplam 11.360,45 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz

Malikin adı ve soyadı : İSMAİL YİĞİT

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/36 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur .10.03.2026

Basın No: ILN02421805 #ilan.gov.tr