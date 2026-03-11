TAVAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/372 Esas

KARAR NO : 2025/1095

Davalı Sadareddin ve Ayşe oğlu Mehmet Halil AZMANO TC: 211****244 MONTREAL,QC KANADA

Mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda Tam Kabul kararı verildiği ve gerekçeli kararda tavzih yapıldığı anlaşılmakla;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜNE;Denizli ili Tavas İlçesi Türkiye İş Bankası'nın Tavas Şubesi'nde kayıtlı TR62 0006 4000 0023 2240 2108 80 IBAN numaralı "CAD" hesabı,

TR51 0006 4000 0013 2240 6088 80 IBAN numaralı "TL" hesabı üzerindeki ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN İPTAL EDİLEREK;

2- İştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesinde her bir hesap için ayrı ayrı toplam 4 pay kabul edilerek; her bir taşınmaz için,

2 payının baba adı MUZU TN, ânne adı FADİME olan, 23/11/1755 doğum tarıhlı, 21166745808 T.C, Kimlik Numaralı AYŞE AZMANO'ya,

1 payının baba adı SADAREDDİN, anne adı AYŞE olan, 28/00/ 1996 doğum tarihli, 21154744244 T.C. Kimlik Numaralı MEHMET HALİL AZMANO'ya,

1 payının baba adı SADAREDDİN, anne adı AYŞE olan, 08/01/1981 doğum tarihli, 21160744016 T.C. Kimlik Numaralı PEMBE AZMANO'ya olacak şekilde PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE,

Hükmün diğer kısımlarının aynen geçerli olduğuna, iş bu hükmün tamamlanmasına dair ek kararın hükmün eki sayılmasına, dair ek kararın ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Denizli Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verildi.17/02/2026

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02420717 #ilan.gov.tr