İ L A N

T.C.

KORKUTELİ

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/469 Esas

Konu : Gaiplik ilanı hk.

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ileDavalı , ANTALYA DEFTERDARLIĞI KAYYIM BÜRO BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizin 2026/469 E. sayılı dosyasında görülen gaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Dava konusu Antalya İli, Korkuteli ilçesi, Büyükköy mahallesi, 182 ada 1 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Molla Oğlu Hüseyin mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2009/618 Esas, 2009/716 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca yönetim kayyımı tayin edildiği, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden, dava konusu taşınmaz hissedarlarından Molla Oğlu Hüseyin mirasçıları veya hak sahibi olanların müracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 27/02/2026

