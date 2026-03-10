T.C. İSTANBUL 71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.25049317-2024/851-Ceza Dava Dosyası

Konu :İLAN

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan mahkememizin 11/03/2025 tarih ve 2024/851 E 2025/290 K sayılı ilamı ile; sanık ASKER AVEZOV'un üzerine atılı Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan mahkumiyetine karar vermek gerekmiş ve suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurularak eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 142/2.h maddesi uyarınca takdiren 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, verilen karar SANIK Aleksey ve Rahıma oğlu, 24/12/1991 TÜRKMENİSTAN doğumlu ASKER AVEZOV'atüm aramalara rağmen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, sanığın yokluğunda tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibinde yapılacak ve tutanağa geçirilecek bir beyanla zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, (karar bu usul ve yöntem ile istinaf edilmemesi halinde kesinleştirilerek infaza verilecektir) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05.03.2026

Basın No: ILN02419780 #ilan.gov.tr