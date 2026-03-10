Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/782 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/782 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, 4622 Ada, 1 Parsel, Zemin- Asma /16 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Tapu Kaydında; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Yiğitler Mahallesi, Bayır Mevkii, 4622 ada, 1 parsel, 29.401,40 m² arsa üzerinde,ana gayrimenkul "İki Katlı Kargir Oto Sanayi Sitesi Binası" niteliği ile kayıtlı, "Atölye" nitelikli, 16 nolu bağımsız bölüm, zemin-asma katta,27/8598 arsa payı ile M** Ş** adına kayıtlı bağımsız bölüm satılmaktadır. Yapı Ruhsatı(Yeni Yapı22.03.1991 tarih 81/19 belge nolu) (Tadilat 29.06.2005tarih 389/20 belge nolu) yol kotu altı; 0 kat, yol kotu üstü 2 kat,betonarme tarzda, 3A yapı sınıfında, toplam inşaat alanı: 53089m², 400 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir. Mimari Proje- TKGM Sisteminde ve ilgili belediyesinde ana taşınmaza ait 29.06.2005tarihli projesi incelenmiştir. Yapı Kullanma İzin Belgesi:(27.07.2005 tarih 51/17 belge nolu) yol kotu altı; 0 kat, yol kotu üstü 2 kat,betonarme tarzda, 3A yapı sınıfında, toplam inşaat alanı: 53089m², 400 adet bağımsız bölüm için düzenlenmiştir.16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı belirtilmiştir. Satışa konu taşınmaza ulaşım için; Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinden güney istikametinde devam ederken sağa F102.Sokağa girilir. Bu sokaktan devam edilir ve sol kol üzerinde yer alan 36 dış kapı numaralı taşınmaza ulaşılır. Taşınmazın yakın çevresinde Ankara Yolu Caddesi, Yıldırım Beyazıt Bulvarı, ve benzer sanayi yapıları yer almaktadır. Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır.

Ana Taşınmaz Özellikleri;

-Ana taşınmaz; 29.401,40 m²arsa üzerine tek kütle,400 adet bağımsız bölümden oluşmaktadır.

- Taşınmazın dahilinde bina+zemin + asma + 1 normal kattan oluşmaktadır.

- Betonarme tarzında, 3/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.

- Açık otopark imkanı bulunmaktadır.

- Taşınmazın yer aldığı binanın 1991 yılında inşaatına başlanmış olup yaklaşık 20 yaşındadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri;

- Taşınmaz mimari projesine göre zemin ve asma kattan oluşmaktadır.

- Projesine göre; 135,14 (102,66+32.48) m² net alana,144 (108+36)m² brüt kullanım alanına sahiptir.

-İç mekan özellikleri;zeminler şap beton, duvarlartavanlar boyalıdır. Giriş kapısı ve camekanı demir doğrama, asma katta pencereler PVC doğramadır.

Adresi : Yiğitler Mahallesi,Büyük Oto Ticaret Merkezi, F102.Sokak, Dış Kapı No:36, Bb No:16Yıldırım / BURSA

Yüzölçümü : 29.401,40 m2

Arsa Payı : 27/8598

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 4.12.2003 tarihli 1/1000 ölçekli S.S. Otosansit Yapı Kooperatifi Uygulama İmar Planı kapsamında blok nizam,Hmax: 5,50 m(1 kat), Ticaret Alanı imarlıdır. Taşınmazın herhangi bir terki veya kısıtlaması bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Yönetim Planı Tarih: 15/12/2005" beyanı ve haciz ve ihtiyati tedbir şerhleri mavcut olup şerhler terkin edilerek tescil verilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:11

(İİK m.114 ve m.126)

