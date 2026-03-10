İLAN

T.C. BURSA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2025/434 Esas

DAVACI : Maliye Hazinesi

DAVALI : Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ( Hüseyin Kızı Hatice, Hüseyin Kızı Zeliha, Hasan oğlu Orhan Gazi, Hasan Kızı Alev Nur, İbrahim Kızı Rabia İbrahim oğlu Cemal ve İbrahim oğlu Hüseyin kayyımı)

Dava konusu Bursa ili, Gürsu ilçesi, Kurtuluş mahallesinde bulunan, 519 ada, 1 parsel (yeni=2916 ada, 10 parsel) sayılı taşınmaz maliklerine Bursa Defterdarının kayyım tayin edildiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek TMK'nun 588 maddesi gereğince gaipliğine, mirasının devlete intikaline, Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin kaldırılmasına karar verilmesi talebiyle dava açılmış olmakla,

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz malikleri Hüseyin Kızı Hatice, Hüseyin Kızı Zeliha, Hasan oğlu Orhan Gazi, Hasan Kızı Alev Nur, İbrahim Kızı Rabia İbrahim oğlu Cemal ve İbrahim oğlu Hüseyin hakkında bilgisi olanların veya taşınmazda hakkında hak iddiasında bulunanların delil ve belgeleri ile birlikte, son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkeme kalemine müracaat etmeleri veya Bursa Bölge Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 25/06/2026 günü saat 09:00'da yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02419784 #ilan.gov.tr