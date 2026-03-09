T.C. TİRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/199 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/199 Esas Egecan Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. adına tapuda kayıtlı olan İzmir ili Tire ilçesi Hisarlık Mahallesi 101 ada 13 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 470,12 m²'lik kısmının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8. Maddesine göre, oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından tahmini bedeli İzmir İli, Tire İlçesi Hisarlık Mahallesi 101 ada 13 parsel sayıda kayıtlı taşınmazın 470,12 m²'lik kısmı için 462.879,44 TL olarak tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesi gereğince taşınmazın kamulaştıma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için 15/09/2025 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 24/09/2025

