İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/93 Esas
KARAR NO : 2025/341
''Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın KABULÜNE,
1-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Aydoğan Köyü 137 ada 29 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol tarafından düzenlenen 29/04/2025 tarihli krokide yeşil renkli"IR1" harfi ile gösterilen 589,11 m²'lik, yeşil renkli daimi irtifak hakkının toplam kamulaştırma bedelinin 9.288,22 TL olarak TESPİTİNE,
2-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Aydoğan Köyü 137 ada 29 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol'un 29/04/2025 raporunda " IR1 "harfi ile gösterilen 589,11 m²'lik bölümünde davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,''
Davalı Zöhre MALATYA'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/02/2026
Basın No: ILN02418345 #ilan.gov.tr