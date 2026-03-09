İLAN

İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/93 Esas

KARAR NO : 2025/341

''Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Aydoğan Köyü 137 ada 29 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol tarafından düzenlenen 29/04/2025 tarihli krokide yeşil renkli"IR1" harfi ile gösterilen 589,11 m²'lik, yeşil renkli daimi irtifak hakkının toplam kamulaştırma bedelinin 9.288,22 TL olarak TESPİTİNE,

2-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Aydoğan Köyü 137 ada 29 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol'un 29/04/2025 raporunda " IR1 "harfi ile gösterilen 589,11 m²'lik bölümünde davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,''

Davalı Zöhre MALATYA'ya tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/02/2026

