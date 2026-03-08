İLAN

T.C. NAZİLLİ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/97 Esas

DAVALI : GULNARA NADIROVA (Pasaport No:C03528932 Ferdi kayıt No:4 KNRBJP

Yevlah şehri yevlah kasabası molla penah vagif sokağı Ev, 119 Yevlah/ AZERBAYCAN

Duruşma Günü:14/05/2026 saat 11:00'de Nazilli 2. Aile Mahkemesi Duruşma salonu

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Yargılama aşamasında dava dilekçesinin Tebligat Kanunun 28/3 maddesi uyarınca davalıya ilanen tebliğ edildiği de göz önüne alınarak, davalıya Tebligat Kanunun 28/3 maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2026 saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız, getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ilanen tebliğ ihtar tebliğ olunur."

