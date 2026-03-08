İLAN

T.C. MANİSA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2024/954 Esas

DAVALI : ŞABAN YILMAZTÜRK Saruhan Mah. 2202Sok. No:5 Daire:5 Şehzadeler/ MANİSA

Davacı, Fatma Serbes ile Davalı, Şaban Yılmaztürk arasında mahkememizde görülmekte olan Katılma Alacağı davası nedeniyle; tüm araştırmalara rağmen davalı Şaban Yılmaztürk'ün adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Vasfi ve Müşerref'ten olma 09/10/1970 Manisa doğumlu 588.....296 TC kimlik numaralı davalı Şaban Yılmaztürk'ün tahkikat duruşması olan 09/04/2026 günü saat 10:30 'da " Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikat bittiğinde HMK'nın 186.maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmalarına devam olunacağı, sözlü yargılama ve hüküm için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca bir davetiye gönderilmeyeceği ve 150.madde hükmü saklı kalmak kaydıyla gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda da hüküm verileceği ekli tutanakta yazılı ara kararlar ihtar ve tebliğ olunur." şeklinde karar verileceği tebligat yerine kaim olmak üzeri 7201 Sayılı Kanunun 28 ve 29.maddesi gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02417571 #ilan.gov.tr