T.C. LAPSEKİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Çanakkale İli, Lapseki İlçesi, Şahinli köyü 396 parsel sayılı taşınmazın 187,69 m²'lik kısmının irtifak alanının 154 kv Lapseki- Tümad Madencilik Enerji İletim Hattı güzergahı kapsamında kamulaştırmayı talep eden davacı idare Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından kurum adına tapuya tescil edilmesi talepli olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2026/15 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.01.2026

Basın No: ILN02418296 #ilan.gov.tr