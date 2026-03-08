T.C. KULP SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/104 21/12/2025 Davacı Menfiye KAYA ilegaip adayı Cemal BARUT arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik bilgileri bulunan gaip adayı Cemal BARUT'un gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP ADAYIT.C KİMLİK NO :13061037236
ADI SOYADI :CEMAL BARUT
BABA ADI :SELİM
ANA ADI :ESMA
DOĞUM TARİHİ :03/12/1969
DOĞUM YERİ :AĞAÇLI
İKAMETGAH ADRESİ :AĞAÇLI MAH. 2 SK. NO: 21
