T.C.
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/45 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO : 145
PARSEL NO : 4
YÜZÖLÇÜMÜ : 56.23 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Şerife MISTAÇ, Mustafa MISTAÇ, Yunus MISTAÇ, Şükran MISTAÇ, Mahiye YAMAN, Şükrü ALOĞLU, Yıldız MANTAROĞLU, Lütfi MISTAÇ, Reyhan TAŞCIOĞLU, Sabire BOSTAN, Necmiye YAŞAR, Gülseren KÜÇÜKBEKİROĞLU, Türkan KÜÇÜKBEKİROĞLU, Necla KÜÇÜK, Resmiye ECEVİT, Gülseren ÇERCİOĞLU, Niyazi ALOĞLU, Nurten TORBACIOĞLU, Vasfiye ARSLAN, Saide ARSLAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/45 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026
