T.C. HADİM2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

Davacı Ali Şahit ile Davalılar Hadim Belediye Başkanlığı, Hadim Mal Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptal ve Tescil davası nedeniyle; Dava konusu Konya ili, Hadim ilçesi, Fakılar mahallesi, 138 ada 1 parsel, 132 ada 1 parsel, 140 ada 1 parsel, 140 ada 5 parsel, 121 ada 7 parsel sayılı taşınmazlar tescil harici bırakılan yerler olduğundan işbu dosyanın 27/01/2026 tarihli ara kararında TMK 713/4.maddesi gereğince ilan yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

