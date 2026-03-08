İLAN

T.C. 1. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/58 Esas

DAVALI : YVONNE ANN WHEADON

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında, mahkemece dosya karara çıkmış olup;

Bitlis İli, Ahlat ilçesi, Harabaşehir Mah/Köyü, Cilt No:2 ,Hane No:8,BSN:36'de nüfusa kayıtlı, 36358008474 T.C. Kimlik Nolu, 06/08/1981 doğumluYavuz ve Methiye oğlu ÖZCAN ÖZTÜRK ile davalı YVONNE ANN WHEADON'ın ( Muğla ili Fethiye İlçesi tarafından 2010/1020 numaralı işlem ile tescil edilen evlilik nedeniyle) TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, HMK.nun 345. Maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde (Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile) VanBölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği, davalının adresinin tespit edilememesi nedeniyle davalıya işbu kararın tebliği gerekmekle, Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi uyarınca gerekçeli karar davalıya ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02418624 #ilan.gov.tr