NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SPOR ALANINDA ÜST HAKKI TESİSİ KURULARAK İŞLETİLMESİ İŞİ

İŞİN ADI: 300.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 2.160.000,00 TL. Geçici teminatlı, 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batıkent Uygulama İmar Planı dahilinde Özlüce Mahallesi 4608 ada 2 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 10.875,74 m² yerin 20 yıl süre ile üst hakkı kurulması işi 2886 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 25.03.2026 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a)İç Zarfa konulacak belgeler;

1)Teklif Mektubu,

b)Dış Zarfa konulacak belgeler;

1)İç Zarf,

2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

4) Vekaleten başvurularda vekaletname,

5) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)İç Zarfa konulacak belgeler;

1)Teklif Mektubu,

b)Dış Zarfa konulacak belgeler;

1)İç Zarf,

2)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

3) 2026 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

4)Vekaleten başvurularda vekaletname,

5)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00'e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

