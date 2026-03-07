T.C. SELÇUK SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SELÇUK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapu kayıtlarında İzmir İli, Selçuk İlçesi, Zeytinköy Mahallesi, Babacanboğazı Mevkii, 131 ada 115 parsel, 37.186,29 m2 alana sahip tarla nitelikli taşınmaz; hali hazır durumunda tapudaki niteliğinden farklı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın bir kısmında, verim verir durumda, yıllık bakımları yapılan, tahmini 40-60 yaş aralığında zeytin ağaçları; bir kısmında, verim verir durumda, yıllık bakımları yapılan, tahmini 12-18 yaş aralığında zeytin ağaçları yer almaktadır. Ayrıca taşınmazın geri kalan kısmında tarımsal açıdan ekili ve dikili bir ürün bulunmamakla beraber mandalina ağaçları olan kısımda kesilmiş bir şekilde şeftali ağacı gövdeleri yer almaktadır. Taşınmaz yer yer taşlı ve kayalık halde olmakla beraber genelde taşlı yapıda olup yaklaşık % 10-15 arasında eğimli ve taşınmazın içerisinde artezyen kuyusu bulunduğundan sulu tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde 396 adet mandalina ağacı ve 30 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Hali hazır durumunda tapudaki niteliğinden farklı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın bir kısmında, verim verir durumda, yıllık bakımları yapılan, tahmini 40-60 yaş aralığında zeytin ağaçları; bir kısmında, verim verir durumda, yıllık bakımları yapılan, tahmini 12-18 yaş aralığında zeytin ağaçları yer almaktadır. Parselin kadastral yola güney cephesinden yaklaşık 32 metre cephesi bulunmaktadır. Parselin doğu cephesinde 131 ada 117-119 parseller, batı cephesinde 131 ada 113-114 parseller ve kuzey cephesinde orman alanı yer almaktadır. Parselin ortasında 131 ada 116 parsel yer almaktadır.

Adresi : İzmir İl Selçuk İlçe Zeytniköy Selçuk / İZMİR

Yüzölçümü : 37.186,29 m2

İmar Durumu :Sulak Alan Tampon Bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olup, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alan olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 14.407.615,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Selçuk Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 17/04/2018 tarih 2018/120 Esas sayılı Mahkeme Müzekkeresi sayıları yazıları ile ihtiyati tedbir'' şerhi bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 12:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 12:08

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02418300 #ilan.gov.tr